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В Украину приходит температурная весна. Синоптики рассказали, как поднимутся столбики термометров в пятницу, 7 марта

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает RegioNews.

В пятницу, 7 марта, над территорией Украины будет властвовать теплая воздушная масса. Осадков не ожидается, а ветер ослабеет. Хотя ночью в северо-восточных регионах возможны порывы 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от 2 до 7 градусов тепла, в Карпатах и Закарпатье - от 0 до 5 градусов мороза. Днем – от 12 до 17 градусов выше нуля.

В Киевской области ночью ожидается от 2 до 7 градусов тепла, а днем от 12 до 17 градусов тепла. В столице ночью прогнозируют от 5 до 7 градусов тепла, а днем – от 14 до 16 градусов выше нуля.