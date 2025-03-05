За добу ЗСУ ліквідували понад 1200 окупантів, знищили десятки артсистем і 6 ББМ росіян
Протягом минулої доби, 4 березня, Сили оборони України знищили 1 250 російських загарбників, один танк, шість бойових броньованих машин, 108 БпЛА оперативно-тактичного рівня і 23 артсистеми ворога
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 880 тисяч військових.
Нагадаємо, 3 березня Повітряні сили ЗСУ успішно уразили командний пункт 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії РФ у селищі Манжиків кут на тимчасово окупованій території Донецької області. Окупанти зазнали втрат.
На Луганщині "Шквал" розтрощив техніку, позиції та фортифікації росіянВсі новини »
05 березня 2025, 07:33На Курщині Повітряні сили знищили пункт запуску російських FPV-дронів
05 березня 2025, 03:05Дронарі бригади "Помста" показали кадри бойової роботи біля Серебрянського лісу
05 березня 2025, 00:45
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
Вночі росіяни запустили по Україні ракети і понад 180 "шахедів": як відпрацювала ППО
05 березня 2025, 10:15На Одещині росіяни знову атакували об’єкт енергетики
05 березня 2025, 10:11Росіяни вдарили з артилерії по Херсону: загинула людина
05 березня 2025, 09:45За спробу несплати понад 45 млн грн податків судитимуть 5 посадовців Чернівецької митниці
05 березня 2025, 09:31Військові моряки приземлили 13 російських ударних БпЛА
05 березня 2025, 08:50Окупанти скинули на Запорізьку область більше 10 авіабомб: є руйнування
05 березня 2025, 08:30РФ вдарила ракетами по Павлограду: пошкоджені промислові підприємства та будинки
05 березня 2025, 08:15Що буде після виступу Трампа в Конгресі США
05 березня 2025, 08:00Обстріли Херсонщини: росіяни вбили цивільного, 6 людей поранені
05 березня 2025, 07:50
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
Всі блоги »