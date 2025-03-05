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05 березня 2025, 09:15

За добу ЗСУ ліквідували понад 1200 окупантів, знищили десятки артсистем і 6 ББМ росіян

05 березня 2025, 09:15
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Протягом минулої доби, 4 березня, Сили оборони України знищили 1 250 російських загарбників, один танк, шість бойових броньованих машин, 108 БпЛА оперативно-тактичного рівня і 23 артсистеми ворога

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 880 тисяч військових.

Нагадаємо, 3 березня Повітряні сили ЗСУ успішно уразили командний пункт 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії РФ у селищі Манжиків кут на тимчасово окупованій території Донецької області. Окупанти зазнали втрат.

РФ війна окупанти ЗСУ Генштаб втрати росіян
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