Голові АМКУ Кириленку та його дружині продовжили процесуальні обов'язки

Фото: АМКУ

Про це повідомив Центр протидії корупції, передає RegioNews.

Подружжя Кириленків і надалі має утримуватися від спілкування зі свідками та не виїжджати за межі України.

Водночас колегія суддів у складі Наталії Мовчан, Катерини Сікори та Тетяни Литвинко відмовила захисту у клопотанні про зменшення застави на 10 млн грн.

Прокурорка, обґрунтовуючи ризики, зазначила, що один із уже допитаних свідків хоче змінити показання, які надав суду. За її словами, це може свідчити про можливий вплив на свідка.

Окрім того, ВАКС уже друге засідання поспіль не може перейти до допиту обвинувачених через клопотання захисту про додаткове дослідження доказів. Суд звернув увагу на можливе затягування розгляду справи стороною захисту.

Наступне засідання призначили на 4 листопада – більш ніж через місяць.

Що відомо про справу Павла Кириленка

14 серпня 2024 року Національне антикорупційне бюро повідомило голові АМКУ Павлу Кириленку про підозру у незаконному збагаченні на понад 56 млн грн.

За версією слідства, за час роботи головою Донецької ОДА (2020-2023 роки), Кириленко набув 21 об'єкт нерухомого майна та 1 люксовий автомобіль шляхом реєстрації права власності на родичів своєї дружини.

Журналісти "Радіо Свобода" оприлюднили розслідування, у якому заявили, що родина голови Антимонопольного комітету та колишнього голови Донецької ОВА Павла Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною вартістю понад 70 мільйонів гривень.

Обрати запобіжний захід Кириленку мали б через 72 години з моменту оголошення підозри, однак це зайняло майже 2 тижні. Заставу в розмірі 30 мільйонів гривень за посадовця внесла компанія Едуарда Мкртчана.

Вже у червні 2025 року НАБУ і САП повідомили керівнику Антимонопольного комітету України про нову підозру у недекларуванні майна. Також повідомлено про підозру його дружині – у пособництві в незаконному збагаченні.