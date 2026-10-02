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Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Із Синельниківського району вже виїхали понад 68 тисяч людей, а з окремих населених пунктів Нікопольщини – понад 800 мешканців.

Для евакуйованих громадян в області розгорнули 6 транзитних центрів, де допомагають вирішити першочергові проблеми, надають продукти, медикаменти, засоби гігієни та виплачують грошову допомогу – 12 300 гривень на людину.

У подальшому людей розміщують у місцях тимчасового проживання. Наразі на Дніпропетровщині діють 134 таких заклади, де загалом проживають понад 12 тисяч переселенців.

На всіх етапах евакуйованих супроводжують соціальні служби, місцева влада та волонтери.

Нагадаємо, у ніч на 2 жовтня російські війська майже 20 разів атакували безпілотниками три райони Дніпропетровської області – пошкоджена інфраструктура.