Будинки, авто та склади: росіяни пошкодили 23 об'єкти на Київщині

Ілюстративне фото: ДСНС Київщини

Російські війська продовжують атакувати Київську область, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі та житлу. Пошкодження зафіксували у п'яти районах

Про це повідомила Київська ОВА, передає RegioNews.

За останню добу внаслідок ворожих атак пошкоджено 23 цивільні об’єкти у п'яти районах області. Серед них – приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі, заклад торгівлі й виробничо-складська будівля.

У Фастівському районі пошкоджено чотири приватні будинки, дві багатоповерхівки, п’ять автомобілів та виробничо-складську будівлю.

В Обухівському районі пошкоджено три приватні будинки та заклад торгівлі.

У Бучанському районі пошкоджено приватне домоволодіння та два автомобілі.

У Бориспільському районі пошкоджено два приватні домоволодіння та автомобіль.

У Броварському районі пошкоджено приватне домоволодіння.

Нагадаємо, в ніч на 2 жовтня РФ атакувала Україну 108 ударними БпЛА типу Shahed (47 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.