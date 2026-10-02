Росіяни атакували цивільне авто і трактор на Харківщині: двоє загиблих
У Золочівській громаді Харківської області внаслідок російських ударів загинули двоє людей
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
Вранці російські військові атакували дроном цивільний автомобіль, який рухався дорогою поблизу села Миронівка. Внаслідок прямого влучання загинув 66-річний чоловік.
Ще один удар безпілотника окупанти завдали по трактору, який їхав дорогою Сковородинівка – Писарівка. Загинув 50-річний механізатор.
Нагадаємо, за даними ОВА, протягом минулої доби російські війська обстріляли Харків та 13 населених пунктів області. Внаслідок атак постраждали шестеро людей, серед них 15-річний хлопець.
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