Фото: поліція

ДТП сталася ввечері 1 жовтня у Петровірівській громаді Березівського району на Одещині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На вулиці Центральній 17-річний водій мотоцикла зіткнувся з іншим мотоциклом, яким керував 19-річний хлопець. Внаслідок аварії травмувалися обидва водії, а також 18-річний пасажир неповнолітнього мотоцикліста.

Усіх трьох постраждалих доставили до лікарні з травмами.

Перевірка показала, що обидва водії були тверезими.

Поліцейські встановлюють усі обставини події та вирішують питання щодо правової кваліфікації.

Нагадаємо, вдень 29 вересня на Черкащині на трасі автокран зіткнувся з легковиком. Загинули двоє людей – водій та пасажир автівки.