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02 жовтня 2026, 11:27

На Харківщині знешкодили агентурну мережу ГРУ, яка стежила за військовими ЗСУ

02 жовтня 2026, 11:27
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Фото: СБУ
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Служба безпеки нейтралізувала ворожу агентурну мережу в Харкові, яка коригувала удари по місту та шпигувала за українськими військовими, правоохоронцями й суддями

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Затримані четверо фігурантів. До складу групи входили керівник відділу безпеки компанії мобільного зв’язку та його підлеглий. Використовуючи доступ до програмного забезпечення оператора, вони збирали дані про з'єднання та геолокації абонентів, зокрема розвідували інформацію про суддів і прокурора. Також агенти переховували на конспіративній квартирі засудженого за виправдовування агресії РФ.

Третя учасниця мережі, співробітниця оборонного підприємства, здавала житло військовим і випитувала в них інформацію про локації та маршрути, а також наводила удари на власний завод. Четвертий фігурант об'їжджав місто на службовому авто та знімав на смартгодинник фортифікаційні споруди і блокпости.

Слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада в умовах воєнного стану).

Фігуранти перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Запоріжжі затримали агентів ФСБ, які готували вбивства чотирьох військових ЗСУ. Зловмисники 18 та 19 років перебувають під вартою.

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