Ворог поцілив в енергооб'єкт на Полтавщині: є знеструмлення
У Лубенському районі Полтавщини ворожий безпілотник влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає RegioNews.
Через атаку без електропостачання тимчасово залишилися близько 6 тисяч споживачів.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Профільні служби працюють над ліквідацією наслідків та відновленням живлення.
Нагадаємо, станом на ранок 2 жовтня внаслідок бойових дій та обстрілів енергоінфраструктури знеструмлена частина споживачів у шести областях.
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