Фото: ГУР

За словами представника ГУР Андрія Юсова, обмін "всіх на всіх" є метою України. При цьому наша держава вже працює над наступними обмінами, і не чекає на припинення бойових дій

Про це повідомляє 24 телеканал, передає RegioNews.

Представник Головної служби розвідки України Андрій Юсов розповів, що обмін "всіх на всіх" є метою України. Наразі наша держава публічно не коментує кількість полонених у Росії українських військових і цивільних, а також росіян, які знаходяться в українському полоні. Проте родини полонених отримують інформацію.

За словами Андрія Юсова, за період повномасштабної війни відбувся 61 обмін. Він підкреслив, що в цьому питанні дуже ефективно проявили себе міжнародні інституції.

Представник розвідки також наголосив, що Україна не чекає завершення активної фази бойових дій, і вже готує наступні обміни. Паралельно з цим ведеться складна робота над кінцевим результатом повернення кожного і кожної додому як серед військовополонених, так і серед цивільних осіб.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський називав три пункти, які важливі для справедливого миру. Саме обмін полоненими "всіх на всіх" є серед цих пунктів. Крім того, важливо, щоб Україна мала надійні гарантії безпеки. При цьому наша держава не буде юридично визнавати окуповані РФ території.