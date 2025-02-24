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24 февраля 2025, 22:57

В ГУР объяснили, будет ли обмен пленными "всех на всех"

24 февраля 2025, 22:57
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Фото: ГУР
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По словам представителя ГУР Андрея Юсова, обмен "всех на всех" - цель Украины. При этом наше государство уже работает над последующими обменами, и не ожидает прекращения боевых действий.

Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.

Представитель Главной службы разведки Украины Андрей Юсов рассказал, что обмен "всех на всех" - цель Украины. Пока наше государство публично не комментирует количество пленных в России украинских военных и гражданских, а также россиян, находящихся в украинском плену. Однако семьи пленных получают информацию.

По словам Андрея Юсова, за период полномасштабной войны произошел 61 обмен. Он подчеркнул, что в этом вопросе очень эффективно проявили себя международные институты.

Представитель разведки также подчеркнул, что Украина не ожидает завершения активной фазы боевых действий и уже готовит следующие обмены. Параллельно с этим ведется сложная работа над конечным результатом возвращения каждого и каждого домой как среди военнопленных, так и гражданских лиц.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский называл три пункта, которые важны для справедливого мира. Именно обмен пленными "всех на всех" среди этих пунктов. Кроме того, важно, чтобы у Украины были надежные гарантии безопасности. При этом наше государство не будет юридически признавать оккупированные территории РФ.

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