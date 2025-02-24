Росія вивела в Чорне море носій крилатих ракет "Калібр"
Станом на ранок понеділка, 24 лютого, російська окупаційна армія тримає в акваторії Чорного моря один корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр". Загальний залп — до чотирьох ракет
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
Також відомо, що станом на 06:00:
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в Азовському морі кораблі РФ відсутні;
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у Середземному морі військові фіксують чотири кораблі РФ, з них три є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 26 ракет.
Нагадаємо, російський флот протягом тривалого часу не може мінувати Чорне море. Це пов'язано успішним діям Сил оборони України.
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