"Війна все змінює", – Буданов розповів про стратегічне планування Росії до 2045 року
Очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що бачив стратегічне планування Росії до 2045 року
Про це передає RegioNews із посиланням на "Новини.LIVE".
За його словами, у Росії можуть виникнути проблеми, якщо вона не закінчить війну з Україною до 2026 року.
"Там чітко написано: якщо РФ до 2026 року не виходить із цього конфлікту, вона на найближчий розрахунковий термін точно випадає із можливості стати наддержавою і навіть регіональним лідером",– сказав Буданов.
Він зазначив, що плани Росії наразі базуються на кількості втрат і розумінні своїх можливостей.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кирило Буданов ще за три місяці до повномасштабного вторгнення передбачив плани росіян і продемонстрував карту майбутнього нападу, яка виявилася точною.
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
Росіяни розстріляли полонених українських бійців у Курській області
23 лютого 2025, 17:34Трамп, Зеленський і ресурсна угода: майбутнє українсько-американських відносин
23 лютого 2025, 16:46Третя річниця вторгнення РФ: пресконференція президента Володимира Зеленського
23 лютого 2025, 16:25Термін перебронювання працівників від мобілізації буде продовжений, – Шмигаль
23 лютого 2025, 15:58Росія хотіла влаштувати теракт у будівельному гіпермаркеті Києва у годину пік, – СБУ
23 лютого 2025, 15:24Зеленський поставив завдання завершити війну цього року, – Сибіга
23 лютого 2025, 14:54У Києві розпочався форум "Україна. Рік 2025"
23 лютого 2025, 14:39В одному з клубів Києва вночі розважались під російську музику: поліція проводить перевірку
23 лютого 2025, 14:22Росіяни вдарили балістикою по Сумщині
23 лютого 2025, 13:47
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Всі блоги »