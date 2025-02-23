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Очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що бачив стратегічне планування Росії до 2045 року

Про це передає RegioNews із посиланням на "Новини.LIVE".

За його словами, у Росії можуть виникнути проблеми, якщо вона не закінчить війну з Україною до 2026 року.

"Там чітко написано: якщо РФ до 2026 року не виходить із цього конфлікту, вона на найближчий розрахунковий термін точно випадає із можливості стати наддержавою і навіть регіональним лідером",– сказав Буданов.

Він зазначив, що плани Росії наразі базуються на кількості втрат і розумінні своїх можливостей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кирило Буданов ще за три місяці до повномасштабного вторгнення передбачив плани росіян і продемонстрував карту майбутнього нападу, яка виявилася точною.