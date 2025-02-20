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В Україні в п'ятницю буде тепле сонце, що пом'якшить морози. При цьому температура повітря опуститься до 14 градусів нижче нуля

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає RegioNews.

У п'ятницю, 21 лютого, в Україні очікується невеликий сніг місцями на південному сході. Ніч буде холодна за рахунок малої хмарності. Вдень - буде тепле сонце.

Очікується вітер північно-східного напрямку (в західних регіонах - південно-східний) від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 9 до 14 градусів морозу. У східних та більшості західних областей місцями від 15 до 18 градусів нижче нуля. Вдень прогнозують від 2 до 7 градусів морозу. На Закарпатті та в Криму вночі від 5 до 10 градусів морозу, а вдень - від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

У Київській області очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі від 9 до 14 градусів морозу, вдень - від 2 до 7 градусів морозу. У столиці вночі від 10 до 12 градусів нижче нуля, а вдень - від 4 до 6 градусів морозу.

Також синоптики попередили про те, що 21 лютого можливі коливання рівнів води з добовою інтенсивністю, без загрози негативних наслідків на річках суббасейну Прип'ятi (Волинська, Рівненська, Житомирська обл.) - на 0,1-0,5 м за добу; на Верхньому Дніпрі та Десні (Чернігівська, Київська обл.) - на 0,1-0,4 м за добу. Також на ділянці Дністра Заліщики - верхів’я Дністровського водосховища (Тернопільська, Чернівецька обл.) очікується посилення льодоутворення.