Харьковский областной совет поддержал Зеленского и его позицию по переговорам

фото: Офис Президента Украины

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, в четверг, 20 февраля депутаты Харьковского областного совета 76 голосами приняли обращение, в котором выразили поддержку Президенту Украины Владимиру Зеленскому и его позиции о недопустимости проведения переговоров об Украине без украинской стороны.

"Обращение подчеркивает важность единства украинского народа, борьбы за независимость и территориальную целостность нашего государства, а также осуждает манипуляции и информационные атаки со стороны агрессора", - говорится в сообщении.

По мнению Синегубова, только народ Украины вправе решать свое будущее, а все попытки внешнего влияния не сломят наш дух.

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов прогнозирует прекращение режима огня в 2025 году.