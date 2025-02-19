Завтра в Україні очікується до -20 градусів

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У четвер, 20 лютого в Україні переважатиме холодна погода. Вночі очікується -9...-15 градусів, на Лівобережжі -12…-19, на сході до -20 градусів

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, передає RegioNews.

Протягом дня 20-го лютого в Україні очікується -1…-6 градусів.

"Невеликий сніг завтра ймовірний вночі та вранці на заході та півночі, а вдень - у центральних областях, на Сумщині, Харківщині, Луганщині, Одещині, Миколаївщині та Херсонщині. На решті території - без істотних опадів", - йдеться у повідомленні.

На дорогах ожеледиця.

У Києві вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Вночі температура повітря коливатиметься у межах -7…-9 градусів, вдень -3…-5 градусів.

Нагадаємо, синоптикиня розповіла, яка погода домінуватиме до кінця місяця.