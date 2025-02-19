Завтра в Украине ожидается до -20 градусов

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В четверг, 20 февраля, в Украине будет преобладать холодная погода. Ночью ожидается -9...-15 градусов, на Левобережье -12...-19 градусов, на востоке до -20 градусов.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко, передает RegioNews.

В течение дня 20 февраля в Украине ожидается -1…-6 градусов.

"Небольшой снег завтра возможен ночью и утром на западе и севере, а днем – в центральных областях, в Сумской, Харьковской, Луганщине, Одесской, Николаевской и Херсонской областях. На остальной территории – без существенных осадков", – говорится в сообщении.

На дорогах гололедица.

В Киеве ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах -7...-9 градусов, днем -3...-5 градусов.

Напомним, синоптикиня рассказала, какая погода будет доминировать до конца месяца.