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18 лютого 2025, 20:46

Найстрашніше, що може бути в житті: акторка Ольга Сумська розповіла, як її не кличуть у фільми через доньку в РФ

18 лютого 2025, 20:46
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Фото: YouTube
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Акторка Ольга Сумська розповіла, що кастинг-директори практично спонукають її відмовитися від доньки, яка проживає в РФ. Через це акторку стали менше запрошувати на зйомки

Про це акторка розповіла в інтерв'ю у "same Razmik", передає RegioNews.

За словами Ольги Сумської, її почали менше знімати в Україні. Причиною вона назвала те, що її старша донька Аноніна Паперна живе в РФ.

Сумська сказала, що один з акторів передав їй фразу одного з кастинг директорів про те, що доки вона не пояснить своє ставлення до ситуації з донькою - її ніхто не буде запрошувати.

"Просто спонукають до того, щоб (я відмовилась від дочки). Я навіть вимовити це не можу, тому що це найстрашніше, що може бути в житті. Як я як мати маю ставитися до цієї ганьби? До цих людей, які щось мені пропонують", - сказала акторка.

Слід зазначити, що донька Ольги Сумської будує свою кар'єру в РФ. Минулого року Антоніна Паперна зіграла в серіалі "Постукай у мої двері" в Москві". Акторка проживає в РФ зі своїм чоловіком - російським актором Володимиром Ягличем.

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