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Актриса Ольга Сумская рассказала, что кастинг-директора практически побуждают ее отказаться от проживающей в РФ дочери. Поэтому актрису стали меньше приглашать на съемки.

Об этом актриса рассказала в интервью у "same Razmik", передает RegioNews.

По словам Ольги Сумской, ее стали меньше снимать в Украине. Причиной она назвала, что ее старшая дочь Анонина Паперна живет в РФ.

Сумская сказала, что один из актеров передал ей фразу одного из кастинг директоров о том, что пока она не объяснит свое отношение к ситуации с дочерью – ее никто не будет приглашать.

"Просто побуждают к тому, чтобы (я отказалась от дочери). Я даже выговорить это не могу, потому что это самое страшное, что может быть в жизни. Как я как должна относиться к этому позору? К этим людям, которые что-то мне предлагают", - сказала актриса.

Следует отметить, что дочь Ольги Сумской строит свою карьеру в РФ. В прошлом году Антонина Паперна сыграла в сериале "Постукай в мою дверь" в Москве". Актриса проживает в РФ со своим мужем - российским актером Владимиром Ягличем.