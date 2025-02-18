Завтра в Україні очікується до -30 градусів

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На одній з гірських ділянок державного кордону з Румунією прикордонники Чернівецького загону фіксують суттєве зниження температури повітря

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

"Вдень - мінус 23- 25°, вночі - до мінус 30°", - йдеться у повідомленні.

За словами прикордонників, хоча сніг додає краси місцевим пейзажам, та водночас ускладнює пересування прикордонними дорогами і стежками, що може нести небезпеку для здоров’я та життя людини.

Нагадаємо минулої доби на Закарпатті прикордонники відділу "Ділове" Мукачівського загону разом із співробітниками Рахівського гірського пошуково-рятувального відділення впродовж восьми годин шукали трьох чоловіків, які заблукали у горах. Дві доби вони блукали засніженим високогір’ям.

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