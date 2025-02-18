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18 февраля 2025, 12:43

Завтра в Украине ожидается до -30 градусов

18 февраля 2025, 12:43
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фото: freepik.com
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На одном из горных участков государственной границы с Румынией пограничники Черновицкого отряда фиксируют существенное понижение температуры воздуха

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

"Днем - минус 23-25°, ночью - до минус 30°", - говорится в сообщении.

По словам пограничников, хотя снег придает красоты местным пейзажам, но затрудняет передвижение по пограничным дорогам и тропам, что может представлять опасность для здоровья и жизни человека.

Напомним, прошедшие сутки на Закарпатье пограничники отдела "Деловое" Мукачевского отряда вместе с сотрудниками Раховского горного поисково-спасательного отделения на протяжении восьми часов искали трех заблудившихся в горах мужчин. Двое суток они бродили по заснеженному высокогорью.

Ранее синоптики рассказали, какая погода будет доминировать до конца месяца.

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