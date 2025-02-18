Завтра в Украине ожидается до -30 градусов
На одном из горных участков государственной границы с Румынией пограничники Черновицкого отряда фиксируют существенное понижение температуры воздуха
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
"Днем - минус 23-25°, ночью - до минус 30°", - говорится в сообщении.
По словам пограничников, хотя снег придает красоты местным пейзажам, но затрудняет передвижение по пограничным дорогам и тропам, что может представлять опасность для здоровья и жизни человека.
Напомним, прошедшие сутки на Закарпатье пограничники отдела "Деловое" Мукачевского отряда вместе с сотрудниками Раховского горного поисково-спасательного отделения на протяжении восьми часов искали трех заблудившихся в горах мужчин. Двое суток они бродили по заснеженному высокогорью.
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