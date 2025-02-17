Росіяни вдарили дроном по Харкову
Вдень 17 лютого російські війська атакували безпілотником Харків
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За попередніми даними, над Харковом сили ППО ліквідували ворожий БпЛА "Молнія".
Інформація про уламки в Шевченківському районі перевіряється.
Наразі даних про постраждалих немає.
Нагадаємо, вночі 17 лютого були зафіксовані влучання у Салтівському та Холодногірському районах Харкова.
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