В Украину идет похолодание: в некоторых регионах ожидается до 17 градусов мороза

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В понедельник, 17 февраля, в Украине сохранится холодная погода. Ночью температура опустится до -17 градусов

Как передает RegioNews, об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

По ее словам, начало следующей недели будет холодным. Ночью ожидается -12...-17 градусов, днем -2...-7 градусов. В южных областях будет на 2-5 градусов теплее.

В большинстве регионов будет преобладать сухая погода, только в Полтавской, Сумской и Харьковской области ожидается небольшой снег.

В Киеве 17 февраля без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до -12, днем температура воздуха будет колебаться в пределах -2…-4 градуса.

"Мажьте руки кремом, носите пока обувь уверенную, сделайте выручку маленьким кафе, закутывайте нос, берегите горло и щеки, покормите уличных животных и птиц", - добавила Н.Диденко.

Ранее сообщалось, что 15-16 февраля Украину засыплет снегом. Синоптики предупреждают, что снегопады могут усложнить движение транспорта.