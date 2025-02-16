В Украину идет похолодание: в некоторых регионах ожидается до 17 градусов мороза
В понедельник, 17 февраля, в Украине сохранится холодная погода. Ночью температура опустится до -17 градусов
Как передает RegioNews, об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.
По ее словам, начало следующей недели будет холодным. Ночью ожидается -12...-17 градусов, днем -2...-7 градусов. В южных областях будет на 2-5 градусов теплее.
В большинстве регионов будет преобладать сухая погода, только в Полтавской, Сумской и Харьковской области ожидается небольшой снег.
В Киеве 17 февраля без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до -12, днем температура воздуха будет колебаться в пределах -2…-4 градуса.
"Мажьте руки кремом, носите пока обувь уверенную, сделайте выручку маленьким кафе, закутывайте нос, берегите горло и щеки, покормите уличных животных и птиц", - добавила Н.Диденко.
Ранее сообщалось, что 15-16 февраля Украину засыплет снегом. Синоптики предупреждают, что снегопады могут усложнить движение транспорта.