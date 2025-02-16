14:04  16 февраля
Игрока сборной Украины сняли с поезда и доставили в ТЦК
11:59  16 февраля
Россияне атаковали Украину более сотней дронов и баллистикой: есть пострадавшие
09:25  16 февраля
Генштаб ВСУ опубликовал потери врага по состоянию на 16 февраля 2025
UA | RU
UA | RU
16 февраля 2025, 15:35

В Украину идет похолодание: в некоторых регионах ожидается до 17 градусов мороза

16 февраля 2025, 15:35
Читайте також українською мовою
фото: pixabay.com
Читайте також
українською мовою

В понедельник, 17 февраля, в Украине сохранится холодная погода. Ночью температура опустится до -17 градусов

Как передает RegioNews, об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

По ее словам, начало следующей недели будет холодным. Ночью ожидается -12...-17 градусов, днем -2...-7 градусов. В южных областях будет на 2-5 градусов теплее.

В большинстве регионов будет преобладать сухая погода, только в Полтавской, Сумской и Харьковской области ожидается небольшой снег.

В Киеве 17 февраля без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до -12, днем температура воздуха будет колебаться в пределах -2…-4 градуса.

"Мажьте руки кремом, носите пока обувь уверенную, сделайте выручку маленьким кафе, закутывайте нос, берегите горло и щеки, покормите уличных животных и птиц", - добавила Н.Диденко.

Ранее сообщалось, что 15-16 февраля Украину засыплет снегом. Синоптики предупреждают, что снегопады могут усложнить движение транспорта.

погода прогноз зима мороз похолодание
Украину засыплет снегом: прогноз погоды на выходные
14 февраля 2025, 14:53
Синоптикиня рассказала, какая погода будет доминировать до конца месяца
11 февраля 2025, 12:59
В январе в Киеве обновлено 11 температурных рекордов
03 февраля 2025, 11:55
Все новости »
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
Порошенко назвал дату выборов в Украине
16 февраля 2025, 17:58
Более 100 тысяч жителей Николаева остались без отопления из-за российской атаки
16 февраля 2025, 17:45
Зеленский летит в Саудовскую Аравию: что известно
16 февраля 2025, 16:42
На Закарпатье пограничники со стрельбой задержали двух мужчин, пытавшихся скрыться за границу
16 февраля 2025, 16:26
В Полтаве грузовик переехал военного
16 февраля 2025, 16:02
В Закарпатье пьяный пограничник устроил стрельбу: что известно
16 февраля 2025, 14:47
Россияне атаковали ТЭС в Николаеве, без теплоснабжения почти 50 тысяч человек
16 февраля 2025, 14:28
Игрока сборной Украины сняли с поезда и доставили в ТЦК
16 февраля 2025, 14:04
Теракт в Николаеве: выросло количество погибших
16 февраля 2025, 13:50
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Все публикации »
Ростислав Павленко
Дмитрий Марченко
Татьяна Николаенко
Все блоги »