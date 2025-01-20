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20 січня 2025, 13:17

Спроб потрапляння російських ДРГ в Україну поменшало, – ДПСУ

20 січня 2025, 13:17
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Активність російських диверсійно-розвідувальних груп та спроби їхнього заходу на територію України зменшилися

Про це заявив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.

"Хоч активності ворожих диверсійно-розвідувальних груп та спроб їхнього заходу на нашу територію значно менше, ніж це було раніше, але для всіх прикордонних напрямків загроза залишається, і ми фіксуємо спроби таких заходів", – пояснив він.

Захисники використовують різноманітні засоби для того, щоб стежити за місцевістю, запобігаючи спробам їх потрапляння на територію України, викривати місця перетину кордону та перебування ворога.

Також, за словами Демченка, прикордонники та Сили оборони використовують БПЛА, щоб вчасно викривати спроби таких заходів та розбивати ДРГ росіян.

"Окрім того, щоб встановити, де знаходяться наші воїни, де і як побудована наша лінія оборони, диверсанти досить часто намагаються замінувати місцевість для того, щоб в подальшому наші захисники зазнали ураження від цих засобів", – додав речник.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що російські війська після атак України по території РФ вдвічі зменшили норми витрат артилерійських снарядів на фронті.

війна російські військові ДРГ Диверсія ДПСУ
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