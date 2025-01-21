На Вінниччині – новий спалах африканської чуми свиней
На Вінниччині зафіксували новий спалах АЕС: захворювання виявили у трупах диких свиней, знайдених у лісі в межах Тульчинського району
Про це повідомляє обласне управління Держпродспоживслужби, інформує RegioNews.
"Було підтверджено діагноз на африканську чуму свиней. Захворювання виявлено у трупах диких свиней, знайдених на території кварталу № 56 ЛМГ Райагролісу Городківської ТГ Тульчинського району Вінницької області", – йдеться у повідомленні.
Громадянам та господарствам рекомендується дотримуватися ветеринарно-санітарних норм та обмежувальних заходів, щоб запобігти поширенню захворювання.
Через загрозу поширення АЧС на Вінниччині згідно з наказом ОВА призупинили полювання на диких свиней.
Нагадаємо, раніше на Вінниччині за межами села Війтівка Гайсинського району зафіксували спалах африканської чуми свиней.