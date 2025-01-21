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На Вінниччині зафіксували новий спалах АЕС: захворювання виявили у трупах диких свиней, знайдених у лісі в межах Тульчинського району

Про це повідомляє обласне управління Держпродспоживслужби, інформує RegioNews.

"Було підтверджено діагноз на африканську чуму свиней. Захворювання виявлено у трупах диких свиней, знайдених на території кварталу № 56 ЛМГ Райагролісу Городківської ТГ Тульчинського району Вінницької області", – йдеться у повідомленні.

Громадянам та господарствам рекомендується дотримуватися ветеринарно-санітарних норм та обмежувальних заходів, щоб запобігти поширенню захворювання.

Через загрозу поширення АЧС на Вінниччині згідно з наказом ОВА призупинили полювання на диких свиней.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині за межами села Війтівка Гайсинського району зафіксували спалах африканської чуми свиней.