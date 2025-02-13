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13 февраля 2025, 00:20

Воздушные силы показали, как ночью сбивали российские "шахеды" на Востоке и Юге

13 февраля 2025, 00:20
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скриншот с видео
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Во время ночной дроновой атаки оккупационных войск РФ зенитчики успешно уничтожали вражеские БпЛА на Востоке и Юге Украины

Кадры поражения российских ударных беспилотников обнародовали Воздушное командование "Восток" и Воздушное командование "Юг" , сообщает RegioNews.

В роликах можно увидеть ночную боевую работу наших зенитчиков.

"Скорость реакции и непреодолимая воля к победе! На видео – уничтожение двух ударных БПЛА "Shahed" на южном направлении воинами мобильной огневой группы зенитной ракетной Херсонской бригады в ночь на 12 февраля 2025 года", – говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки во время вражеских дроновых атак пограничники приземлили в Сумской области ударные беспилотные летательные аппараты типа "Герань-2" ("Shahed-131/136").

РФ война дрон БПЛА атака ПВО шахед Воздушные силы
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