Масові обшуки: окупанти посилили перевірки жителів на ТОТ

фото: ЦНС

Про це повідомив Центр національного спротиву, передає RegioNews.

Такі перевірки відбуватимуться "хвилями", окупанти можуть повертатися повторно.

Подібні заходи спрямовані на "інвентаризацію" майна українців, щоб у майбутньому використовувати цю інформацію для чергових грабежів, пояснюють у Центрі.

"Росіяни намагаються взяти під контроль усіх, хто залишився в окупації, але насправді вони бояться. Вони знають, що місцеві жителі не приймають окупацію, що Рух Опору працює – і саме це змушує загарбників діяти ще агресивніше", – йдеться в повідомленні.

Центр національного спротиву закликає мешканців ТОТ бути обачними.

Нагадаємо, загарбники тривалий час затримують виплату зарплатні вчителям, які залишилися на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Окрім того, з нового року російська окупаційна влада повністю припинила виплату щомісячного пенсійного забезпечення особам, які не отримали паспорт РФ.