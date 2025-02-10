Україну накриє хмара пилу: які регіони в зоні ризику
Уже найближчими днями Україну накриє хмара забрудненого повітря. Вона суттєво погіршить якість атмосфери в багатьох регіонах країни
Про це повідомляє метеоресурс Ventusky, передає RegioNews.
Зазначається, що хмара пилу, яка накриє Україну з 12 лютого, підвищить рівень забруднення повітря до критичних показників.
Найгірша ситуація очікується в західних та центральних областях.
Житомир стане епіцентром проблеми, де показники забруднення сягнуть 317 одиниць, що означає дуже високий ризик для здоров'я.
Київщина також постраждає — індекс забруднення повітря досягне 83 одиниць, що вважається "нездоровим".
У Харківській області, зокрема в районі міста Лозова, рівень забруднення підніметься до 91 одиниці.
У Чернівцях показник сягне 70 одиниць.
Пилова буря рухається з європейських країн — Польщі, Сербії та Болгарії.
Рекомендації для населення
- У регіонах з дуже забрудненим повітрям варто обмежити перебування на вулиці.
- Для захисту дихальних шляхів рекомендовано використовувати респіратори або маски.
- Особливо уважними мають бути люди з хронічними захворюваннями легень, діти та літні люди.