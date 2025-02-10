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10 лютого 2025, 16:40

Україну накриє хмара пилу: які регіони в зоні ризику

10 лютого 2025, 16:40
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ілюстративне фото з відкритих джерел
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Уже найближчими днями Україну накриє хмара забрудненого повітря. Вона суттєво погіршить якість атмосфери в багатьох регіонах країни

Про це повідомляє метеоресурс Ventusky, передає RegioNews.

Зазначається, що хмара пилу, яка накриє Україну з 12 лютого, підвищить рівень забруднення повітря до критичних показників.

Найгірша ситуація очікується в західних та центральних областях.

Житомир стане епіцентром проблеми, де показники забруднення сягнуть 317 одиниць, що означає дуже високий ризик для здоров'я.

Київщина також постраждає — індекс забруднення повітря досягне 83 одиниць, що вважається "нездоровим".

У Харківській області, зокрема в районі міста Лозова, рівень забруднення підніметься до 91 одиниці.

У Чернівцях показник сягне 70 одиниць.

Пилова буря рухається з європейських країн — Польщі, Сербії та Болгарії.

Рекомендації для населення

  1. У регіонах з дуже забрудненим повітрям варто обмежити перебування на вулиці.
  2. Для захисту дихальних шляхів рекомендовано використовувати респіратори або маски.
  3. Особливо уважними мають бути люди з хронічними захворюваннями легень, діти та літні люди.


повітря якість дихальні шляхи Україна маски пилова буря
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