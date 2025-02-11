11 лютого на українців чекає морозна погода
У вівторок, 11 лютого, в Україні очікується морозна і суха погода. Опади не прогнозуються
Про це повідомляє Український гідрометцентр, передає RegioNews.
На дорогах північного сходу країни місцями ожеледиця. Вітер східний та північно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 7-12°, в Карпатах 10-15° морозу; вдень 1-6° морозу.
На заході та півдні країни від 2° морозу до 3° тепла; на Закарпатті вночі 4-9° морозу, вдень 3-8° тепла.
У Києві та області, за даними синоптиків, хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с.
У столиці 2-4° морозу, на Київщині - 1-6° зі знаком "мінус".
Нагадаємо, січень став найтеплішим в історії Києва. Було оновлено 11 температурних рекордів.
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