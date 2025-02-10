Латвія передасть Україні бронетранспортери Patria
Латвія замовила для України бронетранспортери Patria 6×6, які мають посилити мобільність і захист українських військових. Поставка бронетехніки запланована на 2025 рік
Про це повідомили у Міністерстві оборони Латвії, інформує RegioNews.
Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що передача техніки не вплине на вже заплановані постачання для України.
"Ми не лише підтримуватимемо Україну у боротьбі з окупантами, а й перевірятимемо використання та довговічність бронетехніки в реальних бойових умовах, що дасть корисні висновки для Національних збройних сил”, – сказав Спрудс.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом 2024 року Україна отримала від США лише половину від обіцяної за рік допомоги.
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