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Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ новую модификацию мобильного стирально-банного комплекса отечественного производства

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

Комплекс построен на основе морского контейнера. Может работать с подключением к сетям электро- и водоснабжения, а также канализации. Или полностью автономно, используя энергию твердотопливного котла, дизель-генератора и воду из близлежащих водоемов. Комплекс теплоизолирован, позволяющий использовать его в любое время года.

Мобильный стирально-банный комплекс может поставляться на шасси грузовика или прицепа.

Комплекс разделен на три зоны: техническую, стирку, душевую. В технической установке твердотопливный котел, дизель-генератор, насосы, фильтры. В другом отделении комплекса – стиральные машины-автоматы и машина-сушилка. Душевая зона подразумевает одновременное обслуживание нескольких человек.

Напомним, в течение прошлого года Министерство обороны допустило к использованию в подразделениях ВСУ около 30 новых образцов стрелкового вооружения и около 10 образцов гранатометов.