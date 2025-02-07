Атака дронів на Київщину: що відомо про наслідки
Ворожі БпЛА в черговий раз атакували Київщину. Тривога оголошувалася декілька разів та тривала майже всю ніч
Про це повідомляє пресслужба Київської ОВА, передає RegioNews.
"В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено", – йдеться у повідомленні.
Внаслідок ворожої атаки в Броварському районі сталася пожежа гаража. Загорання ліквідували. Також пошкоджені вікна господарчого приміщення.
У поліції оприлюднили фото наслідків ворожої атаки.
Нагадаємо, в ніч на 7 лютого на Сумщині ППО збила 13 російських "шахедів".
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