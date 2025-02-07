фото: Ілля Євлаш / Facebook

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує RegioNews.

"Прийшов час сказати "до зустрічі", мої Повітряні Сили. Для мене цей період життя був по-справжньому незабутнім. Тут я знайшов нових друзів, тут ми зробили багато корисних речей, тут я закохався в Повітряні Сили. Дякую тим, хто завжди був поруч, тим хто допомагав, підтримував і навіть тим, хто бажав упасти – без вас усе було б не так цікаво. Час рухатися далі", – написав Євлаш.

Ілля Євлаш обіймав цю посаду з березня 2024 року. До того він проходив службу в Командуванні Сухопутних військ на посаді старшого офіцера служби звʼязків з громадськістю. Очолював службу звʼязків з громадськістю угруповання сил і засобів оборони міста Київ та пресслужбу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Був речником східного угруповання військ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бригадний генерал Геннадій Шаповалов залишив посаду командувача військ оперативного командування "Південь". Тепер він координуватиме західну допомогу. Шаповалов очолить українську команду при NSATU у Вісбадені.