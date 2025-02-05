фото: Кіт Келлог / соцмережа Х

Cпецпосланник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки, під час якої говоритиме про закінчення війни РФ проти України

Про це Келлог розповів у соцмережі Х, інформує RegioNews.

"Радий повідомити про свою участь у Мюнхенській безпековій конференції-2025. Як спеціальний представник президента США з питань Росії та України, я з нетерпінням чекаю на розмову про мету Дональда Трампа покінчити з кровопролитною та дорогою війною в Україні", – написав Келлог.

Також він розповів про майбутню зустріч з союзниками США, "які готові з нами працювати".

Конференція MSC відбуватиметься протягом 14-16 лютого. У Мюнхені очікується близько 60 глав держав і урядів і близько 150 міністрів з усього світу.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп закликав до якнайшвидшого укладення угоди про припинення війни проти Україні, в іншому випадку Росія зіткнеться з новими санкціями.