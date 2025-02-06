В Україні зростає захворюваність на грип та ГРВІ: в яких областях перевищено епідпоріг

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За останній тиждень — у порівнянні з попереднім — захворюваність по країні на ГРВІ, грип та COVID-19 зросла на майже 25%

Про це повідомила пресслужба МОЗ, передає RegioNews.

Зазначається, що з 27 січня по 2 лютого в країні перехворіло 150 864 людей, із яких 91 152 – дітей.

Так, 4 416 людей потрипили до лікарень з ускладненнями ГРВІ, грипу та COVID-19 та отримали необхідну медичну допомогу. У 507 пацієнтів діагностували COVID-19 — з них 145 людей потребували лікування у медзакладах.

Перевищення епідемічного порогу середнього рівня зареєстровано в Чернівецькій області. В Івано-Франківській, Львівській, Рівненській та Тернопільській областях – низький рівень. В інших регіонах України — передепідемічний рівень.

Найбільша кількість випадків COVID-19 зареєстрована в Івано-Франківській та Одеській областях. Грип циркулює у 21 регіоні країні.

Нагадаємо, через грип на Рівненщині 28 шкіл перейшли на дистанційне навчання.