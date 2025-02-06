В Украине растет заболеваемость гриппом и ОРВИ: в каких областях превышен эпидпорог

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За последнюю неделю - по сравнению с предыдущей - заболеваемость по стране ОРВИ, гриппом и COVID-19 выросла почти на 25%

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава, передает RegioNews.

С 27 января по 2 февраля в стране переболело 150 864 человека, из которых 91 152 – детей.

Так, 4 416 человек пострадали в больницах с осложнениями ОРВИ, гриппа и COVID-19 и получили необходимую медицинскую помощь. У 507 пациентов диагностировали COVID-19 – из них 145 человек нуждались в лечении в медучреждениях.

Превышение эпидемического порога среднего уровня зарегистрировано в Черновицкой области. В Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской и Тернопольской областях – низкий уровень. В других регионах Украины – предэпидемический уровень.

Наибольшее количество случаев COVID-19 зарегистрировано в Ивано-Франковской и Одесской областях. Грипп циркулирует в 21 регионе страны.

Напомним, из-за гриппа в Ровенской области 28 школ перешли на дистанционное обучение.