В Украине растет заболеваемость гриппом и ОРВИ: в каких областях превышен эпидпорог
За последнюю неделю - по сравнению с предыдущей - заболеваемость по стране ОРВИ, гриппом и COVID-19 выросла почти на 25%
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава, передает RegioNews.
С 27 января по 2 февраля в стране переболело 150 864 человека, из которых 91 152 – детей.
Так, 4 416 человек пострадали в больницах с осложнениями ОРВИ, гриппа и COVID-19 и получили необходимую медицинскую помощь. У 507 пациентов диагностировали COVID-19 – из них 145 человек нуждались в лечении в медучреждениях.
Превышение эпидемического порога среднего уровня зарегистрировано в Черновицкой области. В Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской и Тернопольской областях – низкий уровень. В других регионах Украины – предэпидемический уровень.
Наибольшее количество случаев COVID-19 зарегистрировано в Ивано-Франковской и Одесской областях. Грипп циркулирует в 21 регионе страны.
Напомним, из-за гриппа в Ровенской области 28 школ перешли на дистанционное обучение.