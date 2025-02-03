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03 лютого 2025, 13:03

На Буковині зростає захворюваність на грип та ГРВІ: епідпоріг перевищено на 42%

03 лютого 2025, 13:03
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фото з відкритих джерел
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У Чернівецькій області за минулий тиждень зареєстрували понад 6,2 тисячі випадків захворювання на грип та ГРВІ

Про це повідомляє Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб, передає RegioNews.

Зазначається, що епідемічний поріг захворювання в регіоні перевищений на 42,6%. Зокрема:

  • У Вижницькому районі зареєстровано 714 випадків ГРВІ.
  • У Дністровському районі зареєстровано 1291 випадок ГРВІ, з них 2 випадки COVID-19.
  • У Чернівецькому районі зареєстровано 4215 випадків ГРВІ, з них 1 випадок COVID-19.
  • У Чернівцях зареєстровано 2505 випадків ГРВІ.

Протягом тижня було госпіталізовано 108 осіб із них 60 дітей.

Лабораторні дослідження виявили три віруси грипу типу А та 10 вірусів грипу типу В.

Медики наголошують, якщо відчуваєте нежить, кашель, підвищення температури тіла, біль в горлі – залишіться вдома і сконтактуйте із сімейним лікарем. А також радять для профілактики:

  • уникати скупчень людей і закритих приміщень із поганою вентиляцією;
  • уникати близького контакту з хворими людьми;
  • кашляти та чхати в згин ліктя або прикривати рот і ніс серветкою;
  • не торкатись очей, носа або рота.

Як відомо, восени 2024 року в Китаї спалахнув новий вірус - метапневмовірус людини (HMPV). На думку вчених, він може бути небезпечнішим за Covid-19. Хвороба була вперше виявлена ​​в 2001 році, однак вакцини досі не розроблено.

Нагадаємо, в Україні від початку епідсезону офіційно зафіксували 13 випадків метапневмовірусу людини.

Довідка

Метапневмовірусна інфекція - це респіраторне захворювання, що вражає верхні та нижні дихальні шляхи. HMPV викликає симптоми, схожі на грип, а також може мати симптоми, подібні до Covid-19.

У зоні ризику діти віком до п’яти років, особливо немовлята, люди похилого віку, особливо старше 65 років, і люди з ослабленою імунною системою або хронічними респіраторними захворюваннями, такими як астма, піддаються більшому ризику.

грип ГРВІ Чернівецька область діти епідемічний поріг
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