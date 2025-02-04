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04 лютого 2025, 17:14

Майже 85 тисяч українців отримали виплати за "єКнигою"

04 лютого 2025, 17:14
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фото: freepik.com
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За програмою «єКнига» отримали по 908 гривень на купівлю українських книг вже понад 84 тисячі наших співгромадян

Як передає RegioNews, про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на засіданні уряду 4 лютого.

Він зазначив, що уже понад 90 тисяч людей подали заявки на програму. Таким чином, за словами очільника урду, молоді українці читають більше українських книжок і водночас підтримують вітчизняне книговидавництво.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року Міністерство культури та стратегічних комунікацій спільно з Міністерством цифрової трансформації та Українським інститутом книги запустили програму "єКнига". Вона дозволяє українця, яким цьогоріч виповнилось 18 років, як в Україні, так і за кордоном, отримати грошову допомогу від держави на придбання книжок. Сума цієї допомоги становить 908 грн.

За даними Українського інституту книги, протягом минулого року значно зріс попит на україномовні книжки. Більшість українців обирають українську класику (40%).

Нагадаємо, в Україні ліквідують видавництво, яке працювало понад 100 років. Припиняє роботу також книгарня та онлайн-магазин видавництва.

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