Карта боевых действий в Украине: за сутки 85 столкновений

фото: armyinform

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники, две артиллерийские системы и одну станцию РЭС россиян

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает RegioNews.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 85 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 76 авиационных ударов, в частности, привлек две ракеты и сбросил 124 КАБ.

Кроме этого, совершил более пяти тысяч трехсот обстрелов, из них 81 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 2711 дронов-камикадзе.

На Харьковском направлении враг однажды штурмовал позиции наших войск в районе Волчанска.

Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Загрызового, Петропавловки, Лозовой и в направлении Новоосинового на Купянском направлении, где за сутки произошло семь атак оккупантов.

Враг дважды атаковал на Лиманском направлении. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Ямполевка и Диброва.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали шесть раз в районах Ступочек, Предтечиного и Временного Яра.

Десять атак совершил враг на Торецком направлении в районах Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 35 наступательных действий агрессора в районах Калинового, Миролюбовки, Луча, Котлиного, Удачного, Успеновки, Андреевки и Дачного.

Силы обороны отразили две вражеские атаки на Новопавловском направлении. оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Разлива и Зеленовки.

На Гуляйпольском направлении три атаки захватчиков отбиты украинскими защитниками вблизи Новоселки.

В Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников, пытался продвинуться в направлении Новоданиловки и Малой Токмачки.

На Курском направлении произошло 12 боеприкосновений, враг нанес 46 авиационных ударов, сбросив 67 управляемых бомб, также нанес 378 артиллерийских обстрелов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

Напомним, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1140 окупантов. С начала полномасштабного вторжения в Украину армия России потеряла 844 070 военных.

Ранее мы сообщали, что ВСУ получили на вооружение работа "Гимли".