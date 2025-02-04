Почти 85 тысяч украинцев получили выплаты по "еКниге"
По программе «ЕКнига» получили по 908 гривен на покупку украинских книг уже более 84 тысяч наших сограждан
Как передает RegioNews, об этом премьер-министр Денис Шмигаль сообщил на заседании правительства 4 февраля.
Он отметил, что уже более 90 тысяч человек подали заявки на программу. Таким образом, по словам главы урда, молодые украинцы читают больше украинских книг и одновременно поддерживают отечественное книгоиздательство.
Напомним, в конце 2024 года Министерство культуры и стратегических коммуникаций совместно с Министерством цифровой трансформации и Украинским институтом книги запустили программу "Книга". Она позволяет украинцу, которым в этом году исполнилось 18 лет, как в Украине, так и за рубежом получить денежную помощь от государства на приобретение книг. Сумма этого пособия составляет 908 грн.
По данным Украинского института книги, в течение прошлого года значительно вырос спрос на украиноязычные книги. Большинство украинцев выбирают украинскую классику (40%).
Напомним, в Украине ликвидируют издательство, работавшее более 100 лет. Прекращает работу книжный магазин и онлайн-магазин издательства.