Почти 85 тысяч украинцев получили выплаты по "еКниге"

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По программе «ЕКнига» получили по 908 гривен на покупку украинских книг уже более 84 тысяч наших сограждан

Как передает RegioNews, об этом премьер-министр Денис Шмигаль сообщил на заседании правительства 4 февраля.

Он отметил, что уже более 90 тысяч человек подали заявки на программу. Таким образом, по словам главы урда, молодые украинцы читают больше украинских книг и одновременно поддерживают отечественное книгоиздательство.

Напомним, в конце 2024 года Министерство культуры и стратегических коммуникаций совместно с Министерством цифровой трансформации и Украинским институтом книги запустили программу "Книга". Она позволяет украинцу, которым в этом году исполнилось 18 лет, как в Украине, так и за рубежом получить денежную помощь от государства на приобретение книг. Сумма этого пособия составляет 908 грн.

По данным Украинского института книги, в течение прошлого года значительно вырос спрос на украиноязычные книги. Большинство украинцев выбирают украинскую классику (40%).

Напомним, в Украине ликвидируют издательство, работавшее более 100 лет. Прекращает работу книжный магазин и онлайн-магазин издательства.