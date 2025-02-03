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Про це повідомила акторка театру імені Марії Заньковецької Олександра Мироненко, передає RegioNews.

Також Сомов використовував нецензурну лексику в спілкуванні з ними. При цьому він кидав у студентів пляшки, а вони "виконували його забаганки". Наприклад, купували цигарки.

Акторка також пригадала, як під час однієї постановки в однієї студенти не вийшло з першого разу зіграти здивування. Тоді Сомов вирішив показати їй це "своїм методом".

"Вони почали грати сценку, і ось настав момент повороту голови. І Лев Миколайович Сомов з усім його талантом та віддачею плює дівчинці в обличчя. Час зупиняється, у дівчинки шок, і тут слова: "От саме таке здивування мені було потрібне", - пише акторка.

Також вона заявила, що Сомов був проти стосунків на курсі. Якщо двоє студентів починали зустрічатися, каже Мироненко, він ігнорував їх та місяцями не випускав на сцену.

Для самої Мироненко найболючішою темою став зовнішній вигляд. За її словами, викладав називав її "товста жопа", та казав, що вона товста і професійно непридатна. Тоді дівчина перестала їсти, виснажувала себе тренуваннями, пила різні ліки. Лише коли вона схудла - Сомов почав називати її по імені.

Зокрема, Мироненко згадала про групу молодшого віку. Сомов, за її словами, їхав з ними в Мукачево, щоб зіграти там вистави. Ті, кого він не сильно любив, жили в жахливих умовах: холодна вода, відсутність нормальної їжі.

У коментарі до допису викладачка Валерія Демченко написала, що їй боляче це читати, але і вона, і Сомов уже змінилися. Також вона зазначила, що вона може бути "вибуховою", але й "за кожного студента порве".

Олександра Мироненко пізніше написала, що ця викладачка робила те саме. Акторка опублікувала низку повідомлень, де інші учні підтверджували цькування з боку викладачів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у відомому університеті Києва розгорівся скандал. Зазначалося, що правоохоронці проводять перевірку за фактом можливих домагань з боку викладача. Про це стало відомо правоохоронцям із соцмереж. При цьому безпосередньо від постраждалих заяв ще не надходило.