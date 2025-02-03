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03 февраля 2025, 21:03

Бросался бутылками и обижал за вес: украинского актера и преподавателя Сомова обвинили в травле студентов

03 февраля 2025, 21:03
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Фото: Facebook
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На протяжении учебы актер и преподаватель Киевского национального университета технологий и дизайна (КНУТД) Лев Сомов называл студентов уродами и говном

Об этом сообщила актриса театра имени Марии Заньковецкой Александра Мироненко, передает RegioNews.

Также Сомов использовал нецензурную лексику в общении с ними. При этом он бросал в студентов бутылки, а они "выполняли его прихоти". Например, покупали сигареты.

Актриса также вспомнила, как во время одной постановки у одной студенты не получилось с первого раза сыграть удивление. Тогда Сомов решил показать ей это "своим способом".

"Они начали играть сценку, и вот настал момент поворота головы. И Лев Николаевич Сомов со всем его талантом и отдачей плюет девочке в лицо. Время останавливается, у девочки шок, и тут слова: "Вот именно такое удивление мне требовалось", - пишет актриса.

Также она заявила, что Сомов был против отношений на курсе. Если два студента начинали встречаться, говорит Мироненко, он игнорировал их и месяцами не выпускал на сцену.

Для самой Мироненко самой болезненной темой стал внешний вид. По ее словам, преподавал называл ее "толстая жопа", и говорил, что она толстая и профессионально непригодна. Тогда девушка перестала есть, истощала себя тренировками, пила разные лекарства. Лишь когда она похудела – Сомов начал называть ее по имени.

В частности, Мироненко упомянула о группе младшего возраста. Сомов, по ее словам, ехал с ними в Мукачево, чтобы сыграть там представления. Те, кого он не сильно любил, жили в ужасающих условиях: холодная вода, отсутствие нормальной пищи.

В комментарии к сообщению преподавательница Валерия Демченко написала, что ей это больно читать, но и она, и Сомов уже изменились. Также она отметила, что она может быть "взрывной", но и "при каждом студенте порвет".

Александра Мироненко позже написала, что эта преподавательница делала то же самое. Актриса опубликовала ряд сообщений, где другие ученики подтверждали травлю со стороны преподавателей.

Напомним, ранее сообщалось, что в известном университете Киева разгорелся скандал . Отмечалось, что правоохранители проводят проверку по факту возможных притязаний со стороны преподавателя. Об этом стало известно правоохранителям из соцсетей. При этом напрямую от пострадавших заявлений еще не поступало.

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