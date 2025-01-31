У відомому університеті Києва розгорівся скандал: викладача звинуватили у домаганнях
Правоохоронці проводять перевірку за фактом можливих неправомірних дій викладача столичного вишу
Як передає RegioNews, про це повідомило Головне управління Національної поліції у місті Києві.
Про ймовірні відносини у колективі університету поліцейським стало відомо з соціальних мереж. Жодних заяв від осіб, які постраждали від дій викладача, до правоохоронців поки що не надходило.
"Співробітники поліції у взаємодії із адміністрацією вишу встановлюють обставини, які поширені в ЗМІ, та всіх осіб, причетних до вказаних подій. По завершенню перевірки буде вирішено питання щодо правової кваліфікації", - йдеться у повідомленні.
Раніше в анонімному відео дівчина, яка назвалася студенткою Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого, звинуватила в сексуальних домаганнях викладача вишу.
Як повідомлялось, професор вишу з Полтави організував схему ухилення від мобілізації. За даними поліції, чоловік "торгував" довідками про непридатність військовозобов’язаних до військової служби за станом здоров’я