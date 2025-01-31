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31 січня 2025, 22:06

У відомому університеті Києва розгорівся скандал: викладача звинуватили у домаганнях

31 січня 2025, 22:06
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фото: freepik.com
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Правоохоронці проводять перевірку за фактом можливих неправомірних дій викладача столичного вишу

Як передає RegioNews, про це повідомило Головне управління Національної поліції у місті Києві.

Про ймовірні відносини у колективі університету поліцейським стало відомо з соціальних мереж. Жодних заяв від осіб, які постраждали від дій викладача, до правоохоронців поки що не надходило.

"Співробітники поліції у взаємодії із адміністрацією вишу встановлюють обставини, які поширені в ЗМІ, та всіх осіб, причетних до вказаних подій. По завершенню перевірки буде вирішено питання щодо правової кваліфікації", - йдеться у повідомленні.

Раніше в анонімному відео дівчина, яка назвалася студенткою Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого, звинуватила в сексуальних домаганнях викладача вишу.

Як повідомлялось, професор вишу з Полтави організував схему ухилення від мобілізації. За даними поліції, чоловік "торгував" довідками про непридатність військовозобов’язаних до військової служби за станом здоров’я

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