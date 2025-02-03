За день ЗСУ ліквідували 1300 окупантів, — Генштаб
Протягом минулої доби, 2 лютого, Сили оборони України знищили 1 300 російських загарбників і понад 50 артсистем. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 841 тисячу військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 03.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 841 660 (+1 300) осіб,
- танків ‒ 9 920 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20 685 (+18) од,
- артилерійських систем – 22 589 (+51) од,
- РСЗВ – 1 268 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1 053 (+3) од,
- літаків – 369 од,
- гелікоптерів – 331 од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 23 911 (+118) од,
- крилаті ракети ‒ 3 054 од,
- кораблі / катери ‒ 28 од,
- підводні човни ‒ 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 35 798 (+89) од,
- спеціальної техніки ‒ 3 731 (+2) од.
Нагадаємо, за минулий тиждень Сили оборони України знищили близько 10 170 російських окупантів, а також 1 517 одиниць озброєння та військової техніки загарбників.
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