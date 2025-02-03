Вночі росіяни запустили по Україні понад 70 ударних дронів: як відпрацювала ППО
У ніч на 3 лютого російська армія випустила по Україні 71 безпілотник різних типів. Сили ППО збили 38 дронів, ще 25 — локаційно втрачені
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
Окупанти запустили ударні БпЛА типу "Shahed" та безпілотники-імітатори з напрямків — ТОТ Криму, Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.
"Станом на 09.00 підтверджено збиття 38-ми ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Дніпропетровській, Вінницькій та Хмельницькій областях. 25 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Харківщина та Черкащина.
Нагадаємо, вночі на Сумщині протиповітряна оборона відбивала атаку російських ударних безпілотників. Захисники знищили 11 російських "шахедів".