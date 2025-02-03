За сутки ВСУ ликвидировали 1300 оккупантов, — Генштаб
За прошедшие сутки, 2 февраля, Силы обороны Украины уничтожили 1 300 российских захватчиков и более 50 артсистем. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 841 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 03.02.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 841 660 (+1 300) человек,
- танков ‒ 9 920 (+12) ед,
- боевых бронированных машин – 20 685 (+18) ед,
- артиллерийских систем – 22 589 (+51) ед,
- РСЗО – 1 268 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 1 053 (+3) ед,
- самолетов – 369 ед,
- вертолетов – 331 ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 23 911 (+118) ед,
- крылатые ракеты 3 054 ед,
- корабли / катера ‒ 28 ед,
- подлодки ‒ 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 35 798 (+89) ед,
- специальной техники – 3 731 (+2) ед.
Напомним, за прошедшую неделю Силы обороны Украины уничтожили около 10 170 российских оккупантов, а также 1 517 единиц вооружения и военной техники захватчиков.
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