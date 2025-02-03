Прикордонники показали, як знищили техніку окупантів на Харківщині
Протягом тижня підрозділ "Фенікс" бригади "Помста" завдав нищівних ударів по техніці російських окупантів на Харківському напрямку
Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує RegioNews.
Бійці знищили самохідну артилерійську установку 2С9 "Нона-С", три танки, дві бойові машини піхоти.
Нагадаємо, раніше прикордонники показали, як українські FPV-дрони нищать позиції окупантів на Харківщині.
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