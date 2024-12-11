Українці знайшли спосіб, як переказати "тисячу Зеленського" на банківську картку

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Деякі громадяни намагалися переказати отримані 1000 грн за програмою Зимова єПідтримка на банківські картки за допомогою сервісу EasyPay. Через “нецільове використання державної допомоги” послугу вирішили вимкнути

Про це повідомив генеральний директор платіжного сервісу EasyPay Олексій Авраменко, інформує RegioNews.

За його словами, "особливо розумні" українці вирішили в такий спосіб спаплюжити ідею 1000 грн "Зимової єПідтримки". Він додав, що українці поповнювали свій мобільний рахунок отриманою "тисячею Зеленського", а потім повертали гроші через сервіс EasyPay на банківські картки.

Програма Зимова єПідтримка передбачає, що 1 000 грн зарахується на картку Національний кешбек і може бути витрачена лише на визначені послуги.

Відтак через нецільове використання державної допомоги сервіс не працюватиме для всіх користуачів.

"На жаль, ми були змушені ВИМКНУТИ функцію "повернення грошей" для абонентів Vodafone та Life", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 1 грудня українці можуть подаватися на виплату 1 000 гривень за програмою Зимова єПідтримка. Виплати можна оформити до 28 лютого 2025 року.

Раніше повідомлялося, що лише за п'ять годин після запуску програми українці оформили понад 1 млн заяв на виплати в Дії.

Також повідомлялося, що станом на 2 грудня українці вже подали понад 3 млн заявок на допомогу в розмірі 1000 грн за програмою Зимова єПідтримка.