Одна из европейских стран смягчила визовые ограничения для украинцев и их детей

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Граждане Украины, без права на постоянное проживание в Великобритании, могут снова привозить своих детей

Как передает RegioNews, об этом пишет BBC News.

Отмечается, что находящиеся на территории Великобритании родители или законные опекуны по любой из визовых программ могут подать заявку на спонсорство своего ребенка по схеме Homes for Ukraine.

Ранее британское правительство ограничило программу Homes for Ukraine. Тогда же была закрыта программа Ukraine Family Scheme, позволявшая украинцам присоединиться к членам семьи, уже имеющим постоянное место жительства в Британии.

Как сообщалось, в Великобританию въехало более 200 000 украинских беженцев. По состоянию на март 2024 108,6 тыс. человек находилось в Англии, 1500 – в Северной Ирландии, 5847 – в Шотландии и 4200 – в Уэльсе.

Напомним, Narodowy Bank Polski обнародовал статистику, согласно которой каждый пятый украинский беженец в Польше – мужчина.