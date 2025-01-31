Перший день лютого буде теплим, подекуди очікуються опади

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У суботу, 1 лютого буде хмарно, подекуди дощитиме та падатиме мокрий сніг. Загалом буде доволі тепло

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Sinoptik.ua.

На Харківщині, Донеччині та Луганщині завтра вдень температура повітря становитиме +5..+9°, уночі до +2°. В деяких районах прогнозуються сильні дощі.

В центральних регіонах (Київ, Полтава, Черкаси) температура вдень +2..+8°, уночі близько +2°. Подекуди можливий мокрий сніг.

У західних регіонах (Львів, Івано-Франківськ, Чернівці) вдень і вночі температура стабільна — +2..+4°. Переважно без опадів.

На Одещині, Херсонщині та Миколаївщині вдень очікується +5..+9°, уночі до +3°. Загалом без опадів.

Нагадаємо, днями в Києві зафіксували новий температурний рекорд. Так, 29 січня середньодобова температура повітря у столиці сягнула 7,1°С. Цей показник перевищив попередній рекорд 2002 року на 1,4°С.